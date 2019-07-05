В британском Дербишире фургон въехал в толпу людей

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей у пункта выдачи бесплатной еды. Об этом говорится в сообщении местной полиции.
В результате инцидента пострадали три человека. "Один человек получил легкие травмы, а два - серьезные, однако их жизни ничего не угрожает", - отмечают правоохранители.
Водитель был задержан по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Полиция графства не рассматривает случившееся как террористический акт.
Four hurt after van 'deliberately' crashes into queue of people outside foodbank - https://t.co/0BXvsVbccn https://t.co/K6SXGCm6q4 via @EnglistA #英会話 pic.twitter.com/rsTnZ0nDha— EnglistA (@EnglistA) 5 июля 2019 г.