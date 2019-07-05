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05.07.2019 14:05
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В городе Чэнду устроили выставку архивных документов о дружбе Китая и РФ

В административном центре провинции Сычуань городе Чэнду открылась выставка документов исторического архива дружественных отношений между Китаем и Россией, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Мероприятие приурочено к 70-й годовщине со дня основания Китайской Народной Республики. Организовали выставку Центральный архив государственного архивного управления КНР и Федеральное архивное агентство России.

Выставка разделена на три части: китайско-российские отношения с XVII по начало XX веков, китайско-советский союз при противостоянии фашистам и китайско-советские отношения с 1949 по 1955 годы. Широкой общественности представлено более 100 уникальных исторических материалов и архивов из архивных отделов Китая и России. Главная цель выставки - с помощью экспонатов XVII - XX вв. отобразить исторический курс обмена в области дипломатии, торговли и культуры между Китаем и Россией.

Выставка в Чэнду представляет собой яркий и точный хронологически выверенный обзор сотрудничества и взаимодействия Китая и России в сфере архивного дела.

В течение 16 лет с момента запуска китайско-российского механизма сотрудничества в области архивов наши страны плодотворно работают вместе в области архивного дела, а том числе организуя выставки, проводя академические семинары по архивам различной тематики, а также издавая сборники важнейших архивных документов.

Руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов заявил, что выставка является прекрасным результатом тесного и продуктивного сотрудничества между архивными ведомствами России и Китая. В дальнейшем экспонаты данного выставочного мероприятия будут представлены широкой общественности во Владивостоке, в Москве и в других городах.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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