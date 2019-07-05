В Китае придумали, как сократить бедность с помощью мобильного приложения

Канцелярия по борьбе с бедностью при Министерстве финансов КНР и платформа мгновенного обмена сообщениями компании Tencent WeChat объединили усилия для разработки мобильной игры, которая позволяет игрокам выращивать и продавать сельскохозяйственную продукцию.

Игроки могут накапливать баллы на платформе путем продажи виртуальных продуктов, которые они выращивают. Затем они могут использовать накопленные баллы в качестве купонов на скидку в интернет-магазине при покупке реальных товаров, произведенных местными фермерами, - таких как рис и фрукты.

Уезд Юншэн провинции Юньнань, уезд Пинцзян провинции Хунань и уезд Фэньси провинции Шаньси входят в число первых пилотных районов, виртуальная карта которых доступна для участников игры.

К слову, в 2018 году Китай вывел из бедности 13,86 миллионов человек в сельских районах.

Китай поставил цель искоренить абсолютную нищету уже к 2020 году.