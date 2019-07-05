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05.07.2019 14:10
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае придумали, как сократить бедность с помощью мобильного приложения

Правительство Китая ведет активную борьбу с бедностью в стране, и для этого в ход идут не только экономические программы, но даже специальные мобильные игры, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". По мнению разработчиков, это привлечет к проблеме внимание огромного количества людей.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Канцелярия по борьбе с бедностью при Министерстве финансов КНР и платформа мгновенного обмена сообщениями компании Tencent WeChat объединили усилия для разработки мобильной игры, которая позволяет игрокам выращивать и продавать сельскохозяйственную продукцию.

Игроки могут накапливать баллы на платформе путем продажи виртуальных продуктов, которые они выращивают. Затем они могут использовать накопленные баллы в качестве купонов на скидку в интернет-магазине при покупке реальных товаров, произведенных местными фермерами, - таких как рис и фрукты.

Уезд Юншэн провинции Юньнань, уезд Пинцзян провинции Хунань и уезд Фэньси провинции Шаньси входят в число первых пилотных районов, виртуальная карта которых доступна для участников игры.

К слову, в 2018 году Китай вывел из бедности 13,86 миллионов человек в сельских районах.

Китай поставил цель искоренить абсолютную нищету уже к 2020 году.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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