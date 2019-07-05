В Кремле ознакомились с расследованием Голунова

В Кремле видели расследование журналиста Ивана Голунова по похоронному бизнесу. Но дальнейшие действия на этот счет по проверке - прерогатива не Кремля, а силовых ведомств.

"Материал был достаточно широко опубликован, и, конечно же, мы с ним ознакомились", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Возможность с ним ознакомиться была и в упомянутых спецслужбах", - уточнил представитель Кремля. "Информация доступна для всех", - сказал он.

"Но дальнейшие действия - наверное, уже прерогатива тех самых ведомств", - заключил пресс-секретарь президента.