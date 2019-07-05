В Лондоне продадут первое издание "Евгения Онегина"

Аукционный дом Christie's 9 июля проведет торги "Золотой век русской литературы". На аукционе будут представлены более 120 редких печатных изданий, в числе которых произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Грибоедова, Николая Гоголя, Федора Достоевского и других великих русских писателей.

Организаторы аукциона предполагают, что наибольший интерес у покупателей вызовет первое издание романа в стихах "Евгений Онегин", которое вышло в свет в 1825 году еще при жизни автора - Александра Пушкина. Предварительная оценка лота - 120-160 тысяч фунтов стерлингов, что составляет 150-200 тысяч долларов.

На торги также будут выставлены другие гениальные произведения, которые с детства знакомы каждому русскому человеку: первое издание поэмы "Руслан и Людмила" 1820 года (оценивается в 50-80 тысяч фунтов стерлингов), первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, выпущенное в 1831-1832 годах (70-90 тысяч фунтов), прижизненное издание басен Ивана Крылова 1809 года (50-80 тысяч фунтов), издание "Слова о полку Игореве" 1800 года (30-40 тысяч фунтов), первое издание сборника стихотворений Николая Некрасова "Мечты и звуки" 1840 года (25-35 тысяч фунтов) и сборник стихотворений Михаила Лермонтова 1840 года (30-50 тысяч фунтов).