В Московской консерватории поднимут "Алые паруса"

Популярный абонемент Московской консерватории "Династия Юровских", в рамках которого в течение сезона выступили маэстро Михаил Юровский и его сыновья Владимир и Дмитрий, завершается 5 июля в Большом зале МГК.

"Династическая" идея абонемента не ограничилась концертами трех прославленных дирижеров - в современный репертуар вернулись сочинения основателя династии, композитора Владимира Юровского-старшего. Его Четвертая симфония и поэма "Отелло" для чтеца, хора и оркестра заново открыли нам самобытного мелодиста, наследующего лучший традициям русской композиторской школы.

Финальным аккордом абонемента станет самое известное произведение Владимира Михайловича - балет "Алые паруса", квинтэссенция романтизма советского образца. Об истории создания этой музыки рассказывает внук композитора, художественный руководитель Государственного академического оркестра России имени Е.Ф. Светланова, главный дирижер Лондонского филармонического и Берлинского симфонического оркестров Владимир Юровский.

"Балет "Алые Паруса" - одновременно наша семейная легенда и неотъемлемая часть истории советской культурной жизни прошлого столетия. Начатый композитором моим дедом как романтическое объяснение в любви своей жене накануне начала Великой Отечественной войны, продолженный под аккомпанемент бомб, сброшенных на Москву, законченный и впервые поставленный труппой Большого театра в Куйбышеве в декабре 1942 года, он стал символом веры в мечту, во всепобеждающую силу любви. Несмотря на то, что я вырос на семейных историях вокруг этого балета, с самой музыкой его мне удалось познакомиться только в 12-летнем возрасте, когда отец продирижировал премьерой новой постановки балета в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в 1984 году. До сих пор помню ощущение чуда, возникшее у меня при первых звуках. Мне казалось, что музыка, о которой мне столько рассказывали родители, могла быть только и именно такой - романтичной, страстной и искренней. Многое изменилось с тех пор, но мне кажется, что, как не устаревает и литературный первоисточник, так и эта замечательная музыка, рожденная настоящим чувством, не может оставить равнодушным и сегодняшнего слушателя".

В исполнении музыки балета "Алые паруса" принимают участие Концертный симфонический оркестр Московской консерватории и Чулпан Хаматова (художественное слово). За дирижерским пультом - Владимир Юровский-младший.