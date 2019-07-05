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В Москве экстренно госпитализирован и прооперирован Юрий Шатунов

Новости
    05.07.2019, 09:52
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

45-летний экс-фронтмен "Ласкового мая" Юрий Шатунов был госпитализирован и прооперирован в одной из московских клиник.

Напомним. Ранее сообщалось, что перед концертом в Новороссийске певца увезла "скорая" - из-за зубной боли. При этом, несмотря на муки, Шатунов не отменил выступления, а отработал четыре шоу на антибиотиках и обезболивающих.

Теперь выяснилось, что ситуация действительно тяжелая - по приезде в Москву Юрию понадобилось экстренное оперативное вмешательство. О чем KP.RU рассказал Аркадий Кудряшов, директор исполнителя.

"Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи", - говорит представитель.

Фото: kinopoisk.ru
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Операция под общим наркозом артисту была назначена на утро четверга и, к счастью, прошла удачно - Шатунов уже пришел в себя, "покушал, чувствует себя хорошо".

Уточнено, что в клинике артист проведет неделю, "а потом перейдет в следующую - удалять этот злосчастный зуб, с которого началось воспаление".

По словам Кудряшова, новый тур идола конца восьмидесятых начинается 10 октября.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в Кумертау, Башкирская АССР. В "Ласковом мае" пел до 1991 года, после занявшись сольной карьерой. Выпустил восемь альбомов, последний - в прошлом году. Снялся в сериале "Счастливы вместе".

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