В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров, - это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет", - написал Коболев в соцсети Facebook.

По словам руководителя государственной нефтегазовой компании Украины, сейчас в подземных хранилищах газа находятся 13,8 миллиарда кубометров энергоносителя. Выйти на целевые показатели можно будет в том случае, если ежедневно закачивать по 60 миллионов кубометров. Остановка буквально на один день может сорвать выполнение графика. А наверстать отставание будет невозможно.

Для своевременной закачки нужны средства. Поэтому "Нафтогаз" не выплатит дивиденды, но закачает необходимые объемы газа.

В конце июня оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" также заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. При этом в компании сообщили, что долг перед поставщиками составляет 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиарда рублей).