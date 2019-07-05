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05.07.2019 09:59
Рубрика: Экономика

В России разработали новый платцкартный вагон без боковых полок

Текст: Ольга Игнатова
Концепт нового платцкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Фото: АО "Вагонреммаш" Фото: АО "Вагонреммаш"
Фото: АО "Вагонреммаш"

Как сообщает агентство " РИА Новости", интерьер нового плацкарта насыщен серыми тонами с вкраплениями красного цвета. Подвесные койки расположены друг на против друга, как в купе. В каждом отсеке есть индивидуальное освещение, розетки и USB-порты.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Вместо привычных 54 мест в новом вагоне их только 40. При этом длина полок увеличилась на 17 сантиметров.

Как уточняют в Федеральной пассажирской компании, которая занимается дальним перевозками, пока что речь идет только о концептуальном предложении. ФПК проверит, насколько проект будет востребован у пассажиров.

В 2019 году РЖД уже запустили новый плацкартный вагон со встроенными в перегородки лестницами и индивидуальными шторами по всей длине полки.

Экономика Транспорт Железные дороги
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