В стену посольства РФ в Тегеране врезался грузовик, эту информацию РИА Новости подтвердили в российской дипмиссии.

В посольстве сообщили, что жизни и здоровью сотрудников, а также безопасности загранучреждения после инцидента ничего не угрожает.

Бетоновоз врезался в стену посольства после того, как во время движения перевернулся и ударил несколько автомобилей. По предварительной версии, авария произошла по причине отказа тормозов транспортного средства. Водитель грузовика погиб на месте.

Собеседник агентства отметил, что местные власти оказывают максимальное содействие в устранении последствий инцидента.