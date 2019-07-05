Видео: "Рик и Морти" угощают Морти-котлеткой и Риком-сосиской

Официальный аккаунт мультсериала "Рик и Морти" в Twitter по случаю Дня независимости США, который отмечался вчера, 4 июля, пополнился праздничным видео.

Опубликованный ролик мал - всего 15 секунд - да удал. Полон завуалированного красочного каннибализма и всяких "пасхалок": банка пива от Злого Морти, пенистый Рик, Морти-котлетка, поедаемая сосиска-Рик и так далее.

Напомним, премьера долгожданного четвертого сезона назначена на осень, а именно на ноябрь. Пока без уточнений по дате.

Джастин Ройланд, создатель "Рика и Морти", между тем готовит для сервиса Hulu еще одно фантастическое анимационное шоу - Solar Opposites, про инопланетных беженцев.

Ну а если вам хочется немедленно посмотреть еще что-нибудь такое смешное, интересное, про космические приключения, то настоятельно рекомендуем ознакомиться с "Крайним космосом", у которого прямо сейчас в разгаре второй сезон.