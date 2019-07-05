Вратарю сборной Чили пригрозили расправой

После поражения от Перу в полуфинале Кубка Америки вратарю сборной Чили Габриэлю Ариасу угрожают расправой в соцсетях. Игрок уже удалил свою страницу в Instagram.

Вратарь в матче против Перу совершил грубую ошибку. После его выхода далеко от ворот был забит второй гол в матче. Многие болельщики тут же поспешили сорвать зло на игроке.

В адрес 31-летнего Ариаса в соцсетях посыпались оскорбления, а следом угрозы ему и его семье. Футболист не стал искушать судьбу и удалил страничку в Instagram.

Напомним, что в истории футбола уже были случаи, когда за неудачу на футбольном поле убивали игрока. На чемпионате мира 1994 года колумбиец Андрес Эскобар в матче против сборной США поразил свои ворота. Через 10 дней вратарь сборной Колумбии был застрелен в своем родном городе.

Хочется верить, что в случае с Ариасом дальше угроз дело не дойдет. А у вратаря еще есть шанс доказать свое мастерство в матче за третье место против Аргентины.