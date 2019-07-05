Вышел трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

Соскучились по новым российским остросюжетным спортивным драмам? Не волнуйтесь - ждать выхода новой недолго осталось. Фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" выйдет в прокат во второй половине 2019 года в канун юбилея великого вратаря. А пока кинокомпания Kremlin Films совместно с ЗАО "УК "Динамо" при поддержке Банка ВТБ (ПАО) и лично Алишера Усманова представили большой - двухминутный трейлер фильма о легенде советского футбола.

"Черный паук", "Черная пантера" и даже "Черный осьминог" - такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином в своей штрафной, неизменно в черном свитере с буквой "Д" на груди.

Пик его славы приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. …А потом - осечка на Чемпионате Мира в Чили, где Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики. И ему придется уйти. А позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всем мире - единственным вратарем за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Какая судьба! Как про нее не снять кино. В трейлере все эти ключевые моменты жизни Яшина "проговорены", что еще более подстегивает зрительское нетерпение.

Роль Льва Яшина в фильме исполнил молодой актер Александр Фокин. Также в картине заняты Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Юлия Хлынина, Ян Цапник, Александр Самойленко, Галина Беляева, Виталий Хаев, Андрей Леонов и другие. Продюсер и сценарист - Олег Капанец, известный по ленте "Гагарин. Первый в космосе". Режиссер - Василий Чигинский, которого зритель знает по фильмам "Первый после Бога", "Москва, я люблю тебя" и другим.