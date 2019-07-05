Зеленский уволил главу Донецкой областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и назначил на эту должность Павла Кириленко. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента в пятницу.

"Освободить Куця Александра Ивановича от должности председателя Донецкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - гласит один из документов. Вторым приказом главой администрации Зеленский назначил Павла Кириленко.

Павел Кириленко родился в Макеевке Донецкой области. Закончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал прокурором в Донецкой области. Осенью 2017 года стал военным прокурором Ужгородского гарнизона. По данным газеты "Украинская правда", с 2016 года в базе печально известного украинского сайта "Миротворец" числится, вероятно, его брат Евгений Кириленко.