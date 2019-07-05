Новости

МИД проверяет информацию о задержании российских граждан в Ливии 18:36
В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа 18:35
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников 18:35
Дворцы Петербурга ожидают белорусских студентов на третий семестр 18:24
В Новороссийске девочка погибла, выпав из окна 18:23
В Воронежской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП 18:12
Российский теннисист Хачанов проиграл в третьем круге Уимблдона 18:07
Зеленский во второй раз отправился в Донбасс 18:01
Роскомнадзор составил протокол на Google 18:00
Володин посоветовал "единороссам" спуститься с политического подиума 17:53
Жителя Башкирии заподозрили в убийстве родителей и брата 17:51
Главным тренером ПБК "Локомотив-Кубань" назначен Лука Банки 17:44
В Московской консерватории поднимут "Алые паруса" 17:37
Россия возместит задолженность Совету Европы после необходимых процедур 17:34
В Петербурге появится соцуслуга по уборке квартир 17:33
Власти Москвы объявили о скором запуске МЦД 17:30
Зеленский уволил главу Донецкой областной администрации 17:30
В Москве прогремел взрыв у ТЦ 17:23
В Шереметьево увеличили штат грузчиков из-за проблем с багажом 17:20
В британском Дербишире фургон въехал в толпу людей 17:14
Под Воронежем оштрафовали учителя, который "отпарил" ребенка утюгом 17:10
14-летний школьник построил копию Краснодара в Minecraft 17:10
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности 17:10
Пассажир устроил драку в самолете Доха - Москва 17:04
Генсек НАТО: Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 17:30
Рубрика: В мире

Зеленский уволил главу Донецкой областной администрации

Текст: Денис Кабанов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и назначил на эту должность Павла Кириленко. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента в пятницу.

СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе

"Освободить Куця Александра Ивановича от должности председателя Донецкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - гласит один из документов. Вторым приказом главой администрации Зеленский назначил Павла Кириленко.

Павел Кириленко родился в Макеевке Донецкой области. Закончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал прокурором в Донецкой области. Осенью 2017 года стал военным прокурором Ужгородского гарнизона. По данным газеты "Украинская правда", с 2016 года в базе печально известного украинского сайта "Миротворец" числится, вероятно, его брат Евгений Кириленко.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскомнадзор составил протокол на Google
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов
Суд арестовал пять сотрудников ФСБ
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану