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06.07.2019 14:35
Рубрика: Культура

Вавилон стал частью наследия ЮНЕСКО

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Древний город Вавилон включен в Список объектов всемирного наследия. Это решение принято на 43-й сессии комитета организации в столице Азербайджана Баку, сообщается на сайте организации.

Ирак более тридцати лет пытался включить Вавилон, один из важнейших древних памятников, в Список всемирного наследия. После голосования иракская делегация пригласила всех делегатов посетить Вавилон. Представитель Ирака в комитете ЮНЕСКО заявил перед голосованием: "История человечества не может быть рассказана без самой ранней из старых глав. Включение в список Всемирного наследия будет способствовать исследованиям древнего города".

Фото: Universität Tübingen
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Вавилон был центром старой Вавилонской империи более 4000 лет назад. Расцвет города пришелся между 1800 г. до н.э. и 100 г. н.э.

Руины древнего мегаполиса, "уникальное свидетельство одной из самых влиятельных империй древнего мира", расположены примерно в 100 километрах к югу от столицы Ирака Багдада. Площадь комплекс десять квадратных километров, и только пятая часть из них к сегодняшнему дню исследована.

Город известен своими висячими садами, храмовой башней и воротами Иштар, которые частично выставлены в Пергамском музее в Берлине. Город оказал неоценимое влияние на западную культуру: письменность, математика, право и астрономия - это те науки, которые были в почете в Вавилоне. Кодекс Хаммурапи, законодательный свод, созданный при царе Хаммурапи в 1750-х годах до н.э, является одним из старейших правовых памятников человечества. И по Библии, город с Вавилонской башней стал синонимом греха и мании величия.

На сегодняшний день сохранились остатки городской стены, большая улица и части главного дворца царя Навуходоносора - фундамент легендарной башни еще можно увидеть.

Фото: Zawiadowca Historii
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В 90-х годах XX века руины Вавилона несколько раз были сильно повреждены. С началом иракской войны в 2003 году военные США и Польши использовали город в качестве военного лагеря c 2003 года по 2004 год. По данным Германского археологического института (DAI), за это время Вавилону был нанесен огромный ущерб.

Помимо Вавилона, в Список всемирного наследия, который в настоящее время включает 1099 объектов в 167 странах, внесены еще несколько культурных и природных объектов. В новой его редакции - исландский национальный парк Ватнайокюдль, южные и антарктические территории Франции, Гирканские леса в Иране, железоплавильные печи в Буркина-Фасо и птичьи заповедники вдоль побережья Желтого моря и залива Бохайвань в Китае.

43-я сессия Комитета всемирного наследия начала работу в Баку 30 июня и продлится до 10 июля. На ней будут рассмотрены 35 заявок на включение в Список всемирного наследия. Среди российских претендентов - памятники древнего Пскова.

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