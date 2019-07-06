Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ

Британский МИД не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Журналистам отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, уточнила Симоньян.

"Свобода прессы, видимо, не для всех", - говорится по этому поводу в комментарии RT. При этом отмечается, что запрет последовал под предлогом отсутствия "свободных мест" на конференции. Между тем пользователи соцсетей забросали МИД призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы.

Посольство России в Великобритании выразило категорическое несогласие в связи с отказом RT в аккредитации на свободное для СМИ мероприятие. "Рассматриваем это как прямую дискриминацию российского телеканала по политическим мотивам. Это ложится в русло многомесячной травли RT со стороны британских политических деятелей, государственных структур, включая медиарегулятор Ofcom", - отметили в пресс-службе диппредставительства.