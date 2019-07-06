Новости

У избитой ингушской девочки московские врачи нашли старые травмы 09:40
Установлены личности погибших при крушении катамарана на Кубани 09:29
Под Петербургом дважды сбили перебегавшего проселочную дорогу пешехода 09:26
Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ 09:16
Перевернувшийся в Черном море катамаран был сильно перегружен 09:15
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии 07:49
США потребовали изъять у "Коротышки" 12,7 миллиарда долларов 07:07
У берегов Камчатки за утро произошло четыре землетрясения 06:25
Самый богатый человек в мире официально развелся 06:06
Во Владивостоке автомобиль сбил на тротуаре двух иностранных туристок 05:55
Украинцы были на задержанном в Гибралтаре иранском танкере 05:43
Российские ученые исследуют биоресурсы морей Арктики 05:34
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Канады 05:14
Посол РФ назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России 04:55
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине 03:52
Три человека погибли при обрушении дома в Колумбии 02:58
Не менее 20 человек пострадали при взрыве в мечети в Афганистане 02:23
Путин поздравил Венесуэлу с Днем независимости 02:12
Порошенко за месяц снял со счетов 340 кг долларов 01:00
Полиция задержала капитана перевернувшегося в Черном море катера 00:43
В Черном море пропали четыре человека из перевернувшегося судна 00:35
Видео: На Украине убили неизвестное науке животное 00:15
СМИ рассказали о конфликте в окружении Зеленского 05.07.2019
Медведев подписал распоряжение о диспансеризации взрослого населения 05.07.2019
Новый Toyota Hiace выходит на российский рынок 05.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
06.07.2019 09:16
Рубрика: В мире

Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ

Текст: Александр Саможнев

Британский МИД не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Журналистам отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, уточнила Симоньян.

YouTube отказался выдать "золотую кнопку" каналу "RT на русском"

"Свобода прессы, видимо, не для всех", - говорится по этому поводу в комментарии RT. При этом отмечается, что запрет последовал под предлогом отсутствия "свободных мест" на конференции. Между тем пользователи соцсетей забросали МИД призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы.

Посольство России в Великобритании выразило категорическое несогласие в связи с отказом RT в аккредитации на свободное для СМИ мероприятие. "Рассматриваем это как прямую дискриминацию российского телеканала по политическим мотивам. Это ложится в русло многомесячной травли RT со стороны британских политических деятелей, государственных структур, включая медиарегулятор Ofcom", - отметили в пресс-службе диппредставительства.

В мире Европа Великобритания Общество СМИ и соцсети
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев подписал распоряжение о диспансеризации взрослого населения
Самый богатый человек в мире официально развелся
Посол РФ назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне