Эксперт: Албания и Косово намеренно подрывают международное право

Подписанием соглашения о стратегическом сотрудничестве во внешней политике и объединении диппредставительств Албании и самопровозглашенного Косово закладывается "большая мина под международное право", считает политолог и балканист Олег Бондаренко.

"Если они объединят посольства, то получится, что в Москве или в Китае, которые не признали Косово, будет косовское представительство, потому что и там, и там есть посольство Албании. Косово не является членом международных организаций: ЮНЕСКО, Интерпола, - но теперь они через Албанию везде войдут. Половина стран мира не признали Косово. Даже внутри ЕС есть 6 стран, которые не признали Косово", - цитирует слова эксперта "Политнавигатор".

Аналитик также обратил внимание на то, что решения об объединении посольств могут приниматься исключительно в рамках ООН.

"Вообще-то это называется старым забытым немецким словом "аншлюс". За этим может последовать перекройка границ на всем континенте. Это международный прецедент. Где гарантия, что завтра они не захотят совершить аншлюс Македонии в той части, где живут албанцы, и регионов Черногории. Это опаснейший прецедент для всей Европы, и Совет безопасности ООН должен на него отреагировать", - заявил Бондаренко.

Между тем новый посол Москвы в Белграде Александр Боцан-Харченко предупреждает, что сейчас происходит нагнетание ситуации на Балканах, очевидно, действия албанских радикалов направлены на провоцирование косовских сербов и Белграда.

"Так называемая независимость (Косово) провозглашена в одностороннем порядке после того, как так же в одностороннем же порядке переговоры были прерваны. Таков "результат". Нажим на Сербию со стороны Запада, который добивается признания Белградом независимости Косово, тоже очевиден, - сообщил в интервью РИА Новости высокопоставленный дипломат. - Не вызывает сомнений, что эта тема существует в рамках предвступительных сербско-есовских переговоров, а в еще более нажимной форме ставится перед Белградом американцами. Я не видел свидетельств того, что при этом учитываются какие-то интересы Белграда, делаются попытки предложить ему какие-либо компромиссные решения. В принципе, все, что предлагается по Косово, как и ранее, носит односторонний характер. Запад - и в первую очередь Вашингтон - поощряет только косовских албанцев, поддерживает их военизированные структуры и действия по созданию армии, которые не только не вписываются в правовые решения, но с учетом текущей ситуации являются совершенно очевидным намеренным нагнетанием напряженности".

Посол не скрывает, что ситуация в регионе крайне напряженная, она становится опасной. "Необходимого воздействия на косоваров ни со стороны Европейского союза, ни со стороны Вашингтона нет, - считает он. - При его наличии они бы были вполне дисциплинированными и вели бы себя по-другому. Наоборот, есть какое-то гласное или негласное поощрение Приштины к неправовым действиям".

Авторитетный же боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич расценивает действия косоваров и албанцев, а следовательно и стоящего за ними Запада, как направленные на принуждение Белграда к капитуляции.

"Боюсь, что Запад уже не стремится к договорам, а - к капитуляции Сербии, а Косово видится там как составная часть "Великой Албании", - отметил он. - Запад боится сильной Сербии, не позволяя сербам то, что спокойно разрешает албанцам. Сейчас Запад насильно объединяет албанский этнический и политический фактор, а в то же время разбивает и фрагментирует сербское жизненное пространство".