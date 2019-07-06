Фильм Бориса Акопова "Бык" стал призером фестиваля в Карловых Варах

54-й кинофестиваль в Карловых Варах, который проходил с 28 июня по 6 июля, объявил победителей. В этом году в конкурсе участвовал всего один фильм из России - "Бык" Бориса Акопова, который был приглашен в Чехию на фестиваль в программу "К Востоку от Запада" еще до того, как начался главный отечественый киносмотр "Кинотавр". И "по пути" в Карловы Вары фильм "Бык" победил на "Кинотавре".

Актер, исполнивший главную роль в картине - Юрий Борисов, что называется, проснулся в России знаменитым для широкой профессиональной аудитории. Молодой режиссер Борис Акопов - также, само собой. Споры о том - право было на "Кинотавре" жюри под председательством Константина Хабенского в том, что отдало главный приз ВГИКовскому дебютанту, снявшему фильм о 90-х, который сравнивали и с "Бригадой", и с "Братом 2", сегодня вечером разбились как волны об утес. Потому что картина получила Гран-при - на фестивале в Карловых Варах в программе "К Востоку от Запада". "Бык" оказался "золотым копытцем" для российского кино.

Продюсер, руководитель студии ВГИК-Дебют - Федор Попов и Борис Акопов, которые уже вернулись в Москву после премьеры на фестивале в Чехии, снова были снова вызваны туда. "РГ" удалось связаться с ними в Карловых Варах и попросить прокомментировать победу специально для наших читателей.

"Это честно завоеванная победа Бориса Акопова - молодого и очень перспективного автора. Одновременно это победа ВГИКа, отмечающего в этом году свой 100-летний юбилей. И это победа Министерства культуры РФ, которое в последнее время неуклонно увеличивает финансовую поддержку дебютов молодого отечественного кинематографа, за которым будущее с его неисчерпаемым потенциалом", - сказал Федор Попов.

"Так всегда - на что то надеешься, ничего не ждешь. Хотелось, конечно, чтобы наградили. Я понимал, что может быть сложно европейскому человеку, иностранцу, понять все наши боль и проблемы. Но, так оказалось, что поняли, раз оценили. Любой приз для меня значит то, что к картине проявляется больше интереса, создается больше возможностей для проката. А сильнее интерес к картине, тем больше людей захотят ее посмотреть, и, соответственно, увидят. Для этого мы ее и снимали", - сказал Борис Акопов.

Кстати

Фильм "Бык" продюсеры хотели подать и на Каннский кинофестиваль в этом году. Об этом они рассказали в ответ на вопрос обозревателя "РГ" на "Кинотавре". По словам Федора Попова, отборщик Каннского фестиваля Жоэль Шапрон посмотрел фильм и "лестно о нем отозвался". Но для Канн все же дебют не подошел. Зато его премьеры на первом же российском и международном кинофестивалях оказались триумфальными. В планах у продюсеров - отправить фильм на фестивали и выпустить в прокат. А Борис Акопов уже работает над новыми проектами. У него их два. Один из них - про войну.

О чем фильм?

90-е годы прошлого века глазами современного молодого режиссера. Полное погружение в эпоху криминала, пустых прилавков, смены политических лидеров (в фильме использованы телекадры с выступлениями Бориса Ельцина). Главный герой - Антон Быков - лидер криминальной группировки молодых ребят со своим пониманием чести и достоинства. Он же - старший и главный в своей семье, ответственный и за сестру, и за брата, и за мать. Он вынужден ввязаться во взрослые криминальные разборки и заканчивается это абсолютно типично для того времени. Рядом с Быком оказывается местная красавица, и молодые люди не знают, что делать с нахлынувшими на них чувствами. Многие вещи в фильме "Бык" созвучны сегодняшнему дню. И когда на "Кинотавре" у Бориса Акопова спросили: "Фильм предупреждение или воспоминание?" Он ответил: "И то, и другое - люблю на все стулья садиться".