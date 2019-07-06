Флаг в честь юбилея Бреста подняли на вершине Саян

Неизведанный край сибирского волшебства, где маг и волшебник - горы Восточных Саян, - стали путеводной звездой для романтиков из Беларуси накануне юбилея седобородого Бреста. Белорусские альпинисты в начале июля подняли флаг в его честь на вершину Сибирь в горах Восточный Саян. Мастера восхождения посвятили свой марш-бросок тысячелетию родного города, сообщил БЕЛТА представитель областной общественной организации альпинизма и скалолазания Никита Дедюшко.

Совместно с иркутским клубом "Горы Байкала" спортсмены из Синеокой предварительно организовали учебно-тренировочный сбор. А перед собой группа из Союзного государства, в состав которой подобралось одиннадцать смельчаков, поставили целью покорить сразу несколько вершин высотой от 2600 до 3400 метров. Первым за семь часов был достигнут в Саянах пик Сибирь, куда команда и доставила флаг непокоренного Бреста.

Восхождение, по словам собеседника агентства, было технически несложным, "однако физически энергозатратным". Маршрут проходил по разрушенному скальному участку и от альпинистов, как всегда, требовалась предельная осторожность и выносливость. И целеустремленность брестских мастеров Никиты Дедюшко, Григория Андреева и Никиты Марчука себя оправдала. Именно им впервые покорилась высота здешних мест, где на высоте 2870 метров теперь развивается флаг родного города.

Но у покорителей горных вершин в запасе всегда припасена и программа максимум. Поднять флаг города-героя на вершину Саянских гор для них - как оказалось - было лишь задачей минимум. Чуть выше, на пике Свердловск, расположенный на высоте 2693 метров, был тоже свободный участок, по которому и было принято решение организовать первопроход.

Сказано - сделано. Новый маршрут единодушно тоже назвали "1000-летие Бреста". Кстати, уже в самое ближайшее время его занесут в единую базу горных маршрутов, пояснил Никита Дедюшко, добавив, что для альпинистов этот маршрут особенно ценен. "Раньше по этой линии рельефа никто не поднимался. Его проложили с учетом безопасности и удобства логистики", - уточнил белорусский альпинист.