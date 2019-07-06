Ученые описали процесс гибели акул и скатов от деятельности человека

Тот факт, что организмы, живущие в мировом океане, погибают от пластиковых отходов, уже не редкость. Исследователи подытожили сообщения многих докладов и зафиксировали более 1000 таких случаев. Однако, предполагают они, число может быть значительно больше, пишет die Welt.

Оценка основана на ранних исследованиях, сообщают ученые из Эксетерского университета (Великобритания) в журнале Endangered Species Research.

Особую опасность для жителей океанов и морей представляют рыболовные сети. Пример - случай акулы-мако (Isurus oxyrinchus). По словам автора исследования Кристиана Партона, животное, когда было маленьким, запуталось в сети, усеянной ракушками. И по мере роста акулы веревки и ракушки впивались в кожу, нанося животному серьезные ранения.

"Проблема, возможно, до сих пор недооценена", - говорит соавтор работы Брендан Годли. Ученых беспокоит тот факт, что в пластиковых отходах могут запутаться скаты, тигровые и китовые акулы: они чаще попадают в сети, запутываются в них и могут погибнуть или серьезно пострадать от врезавшихся в тело веревок.