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06.07.2019 11:18
Рубрика: Власть

К Всероссийской диспансеризации подключили семь министерств

Текст: Екатерина Ясакова
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении Всероссийской диспансеризации взрослого населения России в 2019 и 2020 годах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Контролировать ситуацию в регионах поручено Федеральному фонду обязательного медицинского страхования совместно с территориальными фондами ОМС.

Разъяснять гражданам о необходимости диспансеризации и оказывать другую информационную поддержку будут сразу семь федеральных министерств: Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорт, Минтранс и Минтруд. В их задачу входит популяризация профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Эти сообщения и социальная реклама будут размещаться на телевидении, радио и в интернете.

Корреспондент "РГ" поделилась опытом прохождения диспансеризации

Известно, что раннее выявление болезней - залог их успешного лечения, продления жизни человека, его комфортного самочувствия. Минздрав уже несколько лет пропагандирует регулярные медицинские осмотры, выступает против самолечения. Особенно остро это касается онкологических заболеваний, где счет порой идет не на месяцы, а на дни. Решено даже поощрять врачей, которые во время осмотров выявят онкологию. Например, в Башкирии планируют выплачивать премию в пять тысяч рублей.

В России в этом году на федеральном уровне были приняты новые правила проведения диспансеризации. Теперь люди старше 40 лет должны ее проходить один раз в год. Те, кто помоложе, (от 18 до 39 лет) смогут, как раньше, сделать это раз в три года.

Люди предпенсионного возраста по-прежнему смогут брать на диспансеризацию два выходных в год. Остальным же полагается один выходной в год. При этом размер зарплаты не изменится.

Фото: iStock
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По мнению экспертов, объявление Всероссийской диспансеризации взрослого населения России в 2019 и 2020 годах дает гарантию, что это важное дело пройдет не формально и массово. И свое здоровье проверят максимальное число россиян.

До этого в проведении диспансеризации было немало формальностей, вплоть до приписок, пояснил "РГ" президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. "Кроме того на одной диспансеризации нельзя останавливаться. Следом обязательно должно быть и лечение выявленных болезней", - говорит эксперт. И обращает внимание еще на одну возможную проблему: не все работодатели готовы отпускать работников на обследование. "И это вопрос, который тоже предстоит решить". Ведь диспансеризация - дело добровольное. И надо создать все условия, чтобы каждый ее прошел.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Правительство Минздрав Правительство Минтранс Правительство Минтруд Правительство Минспорт Правительство Минпросвещения Правительство Минобрнауки Диспансеризация населения
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