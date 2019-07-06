Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Инициатором проекта выступил украинский депутат.

В документе содержится целый набор требований к Москве, начиная от "деоккупации Крыма", освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской государственной границы, отказа от вмешательства во внутренний конфликт на Украине и несоблюдения Минских соглашений, и завершая обвинениями в разрыве ДРСМД.

По оценкам российских представителей, текст документа изобилует заведомо неприемлемыми формулировками, а также ложными посылками, которые не позволяют рассчитывать на конструктивное сотрудничество. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и призывала противоборствующие стороны к диалогу.