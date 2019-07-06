Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

Сердечную признательность за укрепление многолетней дружбы народов Беларуси и Казахстана выразил Александр Лукашенко в поздравительном адресе, который он направил 6 июля Нурсултану Назарбаеву в связи с его днем рождения, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Искренне признателен за внимание, которое Вы уделяете вопросам развития белорусско-казахстанского сотрудничества, и личный вклад в укрепление традиций многолетней дружбы, взаимного уважения и братских отношений между нашими народами", - говорится в поздравлении.

"Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, Вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства. Благодаря выбранному Вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой", - отметил глава государства.

Лукашенко пожелал первому президенту Республики Казахстан "доброго здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия".