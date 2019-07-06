Максим Галкин объяснил свои огромные гонорары

Супруг Примадонны отечественной эстрады, юморист, пародист, актер и телеведущий Максим Галкин объяснил свои впечатляющие гонорары.

Напомним: ранее в СМИ были обнародованы расценки российских разного калибра звезд за частные выступления, из которых следует, что один Галкин стоит дороже, чем все "Уральские пельмени" и "Новые русские бабки", вместе взятые. Гонорар Галкина - пятьдесят тысяч евро (более 3,5 миллиона рублей). Тогда как, к примеру, "Бабки" обойдутся желающим всего в пятьсот тысяч.

Как пояснил Максим, всему виной - его профессионализм. "Моему успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно", - рассказал артист в беседе с каналом "Звезда".

Добавив, что лишь поэтому он и "продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень". "Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе", - веско заключил пародист.

При этом Галкин заверяет, что для настоящего артиста "неважно, куда и за сколько ты приехал, может это даже бесплатное выступление из благотворительных целей - не имеет значения".

По мнению Максима, качественно отрабатывать нужно всегда, не опуская уровень юмора ниже когда-то установленной высокой планки.

Перед этими сообщалось, что Вайкуле отказалась встречать Галкина и Пугачеву на железнодорожном вокзале Риги.