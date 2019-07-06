Новости

Развитие судостроения в Приморье включат в повестку ВЭФ 11:32
Два человека погибли в крупном ДТП в Москве 11:22
В Волгоградской области два подростка разбились на скутере 11:20
Зеленский заговорил о мире в Донбассе после падения рейтинга его партии 11:06
Сколько зарабатывают российские юмористы на корпоративах 11:02
В центре Москвы автомобиль упал в реку 10:28
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах 10:25
Пострадавших от паводков в Иркутской области переселят в течение двух дней 10:23
Во Франции назвали преимущества "Северного потока-2" 10:00
У избитой ингушской девочки московские врачи нашли старые травмы 09:40
Установлены личности погибших при крушении катамарана на Кубани 09:29
Под Петербургом дважды сбили перебегавшего проселочную дорогу пешехода 09:26
Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ 09:16
Перевернувшийся в Черном море катамаран был сильно перегружен 09:15
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии 07:49
США потребовали изъять у "Коротышки" 12,7 миллиарда долларов 07:07
У берегов Камчатки за утро произошло четыре землетрясения 06:25
Самый богатый человек в мире официально развелся 06:06
Во Владивостоке автомобиль сбил на тротуаре двух иностранных туристок 05:55
Украинцы были на задержанном в Гибралтаре иранском танкере 05:43
Российские ученые исследуют биоресурсы морей Арктики 05:34
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Канады 05:14
Посол РФ назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России 04:55
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине 03:52
Три человека погибли при обрушении дома в Колумбии 02:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
06.07.2019 11:02
Рубрика: Общество

Сколько зарабатывают российские юмористы на корпоративах

Шоумен и телеведущий Максим Галкин больше других телеюмористов зарабатывает, выступая на частных мероприятиях. За один корпоратив он получает 50 тысяч евро (более 3 с половиной миллионов рублей).

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Instagram отключил лайки Максиму Галкину

Обычно юмористов приглашают для того, чтобы провести мероприятие. Такие звезды очень востребованы на различных корпоративах, так как они универсальные артисты. Они готовы также провести небольшие сольники - по 30 - 40 минут.

Как сообщает KP.Ru, после Галкина следует Александр Ревва - его выступление на частном мероприятии будет стоить 2 миллиона рублей.

Пригласить к себе на праздник Евгения Петросяна обойдется в 700 тысяч рублей, артистов "Кривого зеркала" - 150 - 300 тысяч рублей, а "Аншлага" - 200 - 400 тысяч рублей.

Раскошелиться придется, если вы задумали заказать не одного артиста, а сразу нескольких - например, участников популярных коллективов. Так, несколько артистов из "Уральских пельменей" выступят за 1,5 - 2 миллиона рублей (один час), девушки из Comedy Woman за полчаса своего выступления заработают 25 тысяч евро (1 миллион 790 тысяч рублей). А гонорар "Новых русских бабок" за часовое выступление составит 500 тысяч рублей.

Общество Ежедневник Светская хроника
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах
Во Франции назвали преимущества "Северного потока-2"
Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ
Самый богатый человек в мире официально развелся
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине