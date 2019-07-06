Сколько зарабатывают российские юмористы на корпоративах

Шоумен и телеведущий Максим Галкин больше других телеюмористов зарабатывает, выступая на частных мероприятиях. За один корпоратив он получает 50 тысяч евро (более 3 с половиной миллионов рублей).

Обычно юмористов приглашают для того, чтобы провести мероприятие. Такие звезды очень востребованы на различных корпоративах, так как они универсальные артисты. Они готовы также провести небольшие сольники - по 30 - 40 минут.

Как сообщает KP.Ru, после Галкина следует Александр Ревва - его выступление на частном мероприятии будет стоить 2 миллиона рублей.

Пригласить к себе на праздник Евгения Петросяна обойдется в 700 тысяч рублей, артистов "Кривого зеркала" - 150 - 300 тысяч рублей, а "Аншлага" - 200 - 400 тысяч рублей.

Раскошелиться придется, если вы задумали заказать не одного артиста, а сразу нескольких - например, участников популярных коллективов. Так, несколько артистов из "Уральских пельменей" выступят за 1,5 - 2 миллиона рублей (один час), девушки из Comedy Woman за полчаса своего выступления заработают 25 тысяч евро (1 миллион 790 тысяч рублей). А гонорар "Новых русских бабок" за часовое выступление составит 500 тысяч рублей.