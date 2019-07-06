МИД назвал голосом из прошлого концепцию по "противодействию Кремлю"

Концепция по "противодействию Кремлю" под авторством Агентства по международному развитию (АМР) является голосом из прошлого. Она является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки, говорится в заявлении МИД РФ.

По оценкам дипломатов, содержание документа, в развязной форме пугающего тем, что Москва якобы пытается повсюду подорвать демократию, наводит на размышления относительно адекватности его авторов. Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с Россией государствах.

В документе отмечается, что за стремлением посеять страх перед мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить государства влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. В Вашингтоне не прочь получить коммерческую выгоду, одновременно решая свои геополитические задачи, считают дипломаты.

При этом термином "противодействие" неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход. Подобная программа действий резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на саммите "Группы двадцати" в Осаке.

Российская сторона не раз подтверждала открытость к выстраиванию конструктивного взаимодействия с США на основе равноправия и учета интересов друг друга. Однако злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет эти усилия, подчеркивается в заявлении МИД РФ.