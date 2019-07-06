МИД потребовал от США отказаться от менторского тона

МИД жестко ответил временной повременной США в делах в Грузии Элизабет Руд, поставившей под сомнение целесообразность прекращения авиасообщения между Москвой и Тбилиси.

В этой связи ведомство призвало вспомнить об американских санкциях против России, которые вводятся на протяжении многих лет. При этом отмечалось, что почти полвека Россия рассматривалась США в качестве недружественного государства.

Дипломаты полагают, что вместо менторских поучений относительно российских мер по защите жизни и здоровья собственных граждан за рубежом, Руд должна задуматься о "справедливости и пропорциональности" американских ограничительных мер с целью оказания давления на внешнеполитический курс Москвы.