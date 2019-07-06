На борьбу с браконьерами рыбоохране добавят денег

Браконьеры орудуют на многих водоемах, а у инспекторов рыбоохраны не хватает сил и средств для борьбы с нарушителями.

Об этом рассказал модератор площадки "Экология", член регионального штаба ОНФ из Башкирии Мурад Шафиков в ходе "горячей линии" с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталием Молоковым. Улучшить материально-техническое обеспечение инспекторов планируется уже осенью этого года.

"В Башкирии, - говорит Мурад Шафиков, - процветает браконьерство на водоемах. По официальным данным только с начала года было составлено 564 протокола о нарушениях, возбуждено семь уголовных дел, изъято 879 сетей, 100 транспортных средств и 897 килограммов рыбы. Ущерб составил почти на сумму четыреста пятьдесят две тысячи рублей. Общественность обеспокоена существующим положением дел. Но материально-техническое обеспечение инспекторского состава оставляет желать лучшего".

Вопрос Виталию Молокову: Планируете ли вы как-то его улучшать, повышать, выводить на новый уровень. Один инспектор сейчас обслуживает 13 районов на стареньком автомобиле, который очень часто ломается. И лимит топлива на нерестовый период составляет всего двести литров. Физически просто недостаточно для обслуживания такой большой территории.

Виталий Молоков: У нас в отрасли относительно рыбоохраны действительно две болевые точки. Первое, это недостаточная численность инспекторского состава.

Территория нашей страны огромная, 18 территориальных управлений, в каждое входит несколько субъектов. Основная часть мероприятий рыбоохраны осуществляется рейдами. То есть, инспекторы выезжают в те или иные районы на короткий промежуток времени с целью пресечения браконьерства. От регионов очень много идет писем и предложений: просим нам дать два-три инспектора, чтобы они жили в этом районе. Не всегда получается удовлетворить это желание.

Пока не представляется возможным увеличить штатную численность инспекторского состава. Но этот вопрос сейчас рассматривается на правительственном уровне.

Второе, материально-техническое обеспечение. На следующий год, на 2020 год, планируется существенное увеличение финансовых средств, направляемых в территориальные управления. С каждого из них уже собраны заявки. В случае удовлетворения запрошенных средств в Минфине, это, думаю, решится где-то уже этой осенью. Обновим практически весь состав материально-технического обеспечения всех территориальных управлений по всей стране.

Полностью "горячую линию" о новых правилах рыболовства читайте в ближайшем номере "Российской газеты".