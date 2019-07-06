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06.07.2019 12:10
Рубрика: Власть

На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей

Текст: Сергей Птичкин

Министерство обороны уже в этом году начинает закупки авиационных ракет С-8КОМ воздух-земля. Пройдут они в три этапа и завершатся в 2021 году. В общей сложности на закупки совсем не новых боеприпасов выделено 9,737 млрд рублей.

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
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Ракеты С-8 калибра 80 мм имеют множество модификаций. Аббревиатура КОМ означает кумулятивно-осколочная модернизированная. Данные ракеты могут пускаться с боевых вертолетов, штурмовиков Су-25, истребителей-бомбардировщиков Су-34. Стартовый вес ракеты 11,3 кг. Кумулятивно-осколочная боевая часть весом 3,6 кг содержит 900 г взрывчатого вещества. Пробивается броня толщиной до 400 мм. С-8КОМ предназначена для поражения бронированной, легкобронированной и небронированной боевой техники, а также живой силы противника.

Разработали эти ракеты еще в конце шестидесятых годов прошлого века. Они массово применялись во время войны в Афганистане, где продемонстрировали высокую эффективность. Их стали с охотой закупать страны, импортировавшие советскую боевую авиатехнику. Ракет С-8 различных модификаций в СССР было выпущено большое количество. И российские ВВС - сейчас ВКС - никогда не испытывали в них недостатка. Однако запас оказался не безграничным. Очевидно поэтому Минобороны решило пополнить свои арсеналы и выделило на закупку С-8КОМ немалые средства.

Эти ракеты надежные, проверенные в боях. Как говорится, старый конь борозды не испортит. Однако на прошедшем совсем недавно форуме "Армия-2019" были показаны и новые ракеты. В частности, 80 мм С-8ОФП "Бронебойщик", которая должна постепенно заменить старые С-8. Сообщалось, что по боевой эффективности новая ракета превысит свою предшественницу в несколько раз. Также говорилось, что уже изготовлена первая партия "Бронебойщиков", предназначенная для опытно-войсковой эксплуатации.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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На форуме впервые открыто демонстрировалась перспективная авиационная ракета универсального действия С-8ДФМ-Т. Ее боевая часть состоит из кумулятивного, осколочно-фугасного и зажигательного модулей. Что позволяет гарантированно поражать как одиночные, так и площадные наземные, а также надводные цели.

С-8ДФМ-Т еще находится в стадии испытаний, которые, по словам разработчиков, идут весьма успешно. И они не сомневаются, что их изделие заинтересует военных.

Может быть тем, кто отвечает за пополнение арсеналов Минобороны, при формировании Гособоронзаказа не стоит руководствоваться принципом: количеством побольше - ценою подешевле. А делать ставку на новые, пусть и дорогие боеприпасы.

Власть Безопасность Правительство Минобороны
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