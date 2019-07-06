Нурмагомедов заявил, что заставит Порье сдаться

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов после пресс-конференции в Лас-Вегасе. Мероприятие прошло без конфликтов, по его окончании спортсмены пожали друг другу руки.

Впрочем, в общении с журналистами будущие оппоненты не преминули возможностью сделать пару громких заявлений. Порье сказал, что собирается шокировать весь мир, победив Хабиба. В свою очередь россиянин подчеркнул: американец - ниже его уровнем.

"Порье - сильный парень. У него хороший опыт, больше 20 поединков в UFC. Если честно, я думал, что Макс Холлоуэй победит его, но прогадал. Все сейчас говорят о серии Порье. Однако меня никто не может одолеть вот уже 11 лет. Да, противостояние с Дастином будет непростым, но этот парень не моего уровня".

Напомним, что поединок Нурмагомедова с Порье состоится на турнире UFC 242 в Эмиратах 7 сентября. Бойцы будут оспаривать титул чемпиона UFC в легком весе.