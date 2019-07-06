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06.07.2019 13:44
Рубрика: Культура

Почему День рождения The Beatles надо праздновать именно 6 июля

Текст: Александр Алексеев
Пол Маккартни и Джон Леннон познакомились 6 июля 1957 года. 16-летний Джон, уже игравший на гитаре в The Quarrymen, встретился на пикнике с 15-летним Полом. Подростки разговорились: о музыке, любимых дисках и гитарах. После чего Леннон пригласил Маккартни в свою группу. И уже с первых дней они начали вместе писать песни… Поэтому именно 6 июля следует считать датой рождения The Beatles!
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Пока же Всемирным днем этой великой группы мира назначен другой - 16 января 1957 года, когда состоялось открытие ливерпульского клуба Cavern. Того, где позднее и состоится их английский дебют. Но в тот зимний вечер 57-го года на сцене "Пещеры" (так переводится слово Cavern) группа не только не выступала, но и Леннон с Маккартни даже не знали о существовании друг друга! Поэтому справедливее было бы перенести Всемирный день The Beatles на 6 июля.

Фото: iStock
Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

Ведь невозможно представить, как пошло бы развитие современной музыки, если бы Джон с Полом не познакомились на том судьбоносном и теперь уже историческом пикнике?!

Вначале парни дружно играли на гитарах и сочиняли песни. Одной из первых оказалась One After 909. Но записать они ее тогда не удосужились, и, по иронии судьбы, она попала только на финальный альбом ливерпульской четверки Let It Be, вышедший 13 лет спустя…

Ну а тогда, сразу после знакомства, Джона и Пола больше заботило формирование их собственной команды. К концу 1957 года они придумали для нее новое название - Johnny And The Moondogs (переводится как "Джонни и Лунные собаки", но тогда вообще считалось, что чем чуднее - тем интереснее).

Пол уговорил Джона пригласить в группу Джорджа Харрисона - гитарного вундеркинда, которому тогда вообще было только 14! А Джон убедил Пола принять и своего однокашника по художественному колледжу Стью Сэтклиффа. Тот вообще ни на чем не умел играть, зато выгодно продавал свои картины и имел деньги на то, чтобы группа наконец-то обзавелась своей собственной аппаратурой и более-менее профессиональными инструментами.

Фото: Pineapples101/ flickr.com
Видео: вышел новый официальный клип The Beatles

Всегда отличавшийся "коммерческой жилкой" Пол согласился только после того, как увидел и деньги, и то, что Сэтклиффу поручили самый простой инструмент - бас-гитару. Сам-то Маккартни всегда хотел играть на шестиструнке, и теперь его мечта сбылась…

Потом они снова поменяли название - на The Silver Beatles, затем уже - на The Beatles. Совершили в 1960 году четыре гастрольные поездки в немецкий Гамбург, где дали 30 концертов (потом выступили там и как аккомпанирующая группа певца Тони Шеридана, даже выпустили свой первый сингл My Bonnie, взяв для этого вполне "прозрачный" псевдоним The Beat Boys)…

И наконец, в январе 1961 года впервые сыграли в клубе Cavern, дав там за два года более 300 концертов…

Так начиналась славная карьера великой английской группы. Но первым ее эпизодом стало именно 6 июля 1957 года. И поэтому дату Всемирного дня The Beatles, может, пора все-таки переносить?!

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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