Порошенко за месяц снял со счетов 340 кг долларов

Бывшего президента Украины Петра Порошенко поймали на снятии крупных денежных сумм со своих счетов в принадлежащем ему банке. Юрист Андрей Портнов утверждает, что экс-глава государства в течение месяца получил наличными 34 млн долларов США. Другими словами, он унес из банка 340 кг стодолларовых купюр.

Как утверждается, это происходило накануне второго тура президентских выборов. Почти ежедневно Порошенко снимал "ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс".

"Мы зарегистрировали вчера в ГБР ходатайство с конкретными фактами и датами и планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах", - цитирует юриста портал "Вести". Портнов добавил, что следствие "должно также изучить, куда эти деньги ушли", предположив, что мог иметь место факт подкупа избирателей, финансирование митингов или содержание подконтрольных СМИ.

Портнов пообещал, что история получит продолжение.