Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер также направил имениннику поздравительную телеграмму. "Этот праздник вы встречаете в качестве первого президента республики - Лидера нации, почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - отметил Путин.

Президент России уверен, что "богатый опыт, политическая мудрость и большие знания" Назарбаева будут востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, а также многостороннего сотрудничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Путин пожелал Назарбаеву доброго здоровья, бодрости духа, счастья, благополучия и успехов.