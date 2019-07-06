В Ясной Поляне открылся международный фестиваль "Толстой"

Международный театральный фестиваль стартовал в музее-усадьбе "Ясная Поляна". В этом году он сменил название - с "Толстой Weekend" на просто "Толстой". В программе фестиваля более 30 различных мероприятий.

В музее-усадьбе "Ясная Поляна" прошла церемония открытия международного фестиваля "Толстой". Приветствия в адрес фестиваля направил Президент РФ Владимир Путин.

"Приветствую вас на одном из ярких, неординарных мероприятий Года театра в России - Международном театральном фестивале "Толстой", - говорится в телеграмме, опубликованной сегодня на сайте Кремля. - Этот замечательный проект уже в четвёртый раз объединяет в музее-усадьбе Льва Николаевича Толстого "Ясная Поляна" талантливые коллективы из России и других государств, позволяет многочисленным гостям прикоснуться к нашим национальным духовным святыням, ощутить красоту и неповторимую, одухотворённую атмосферу этих мест".

Глава государства также отметил насыщенность фестивальной программы, основу которой составляют "произведения великого русского писателя как широко известные, так и те, которые впервые обрели здесь сценическую жизнь, и каждый из театров представит на суд зрителей свой спектакль, свое прочтение литературных трудов автора".

Фестиваль открылся классической постановкой "Анны Карениной" болгарского театра "София". В этом году будет две постановки известного романа: частный театр из Латвии GertrIdesIelasTeatris привез спектакль экспериментальной формы "АННА : ЛЮБОЛЬ". Так что у зритель имеет возможность увидеть сразу два очень разных прочтения знаменитого текста.

Любопытна также "кавказская тема" произведений Льва Толстого -государственный русский театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума представит спектакль "Хаджи-Мурат". "Я с особым интересом жду спектакль "Хаджи Мурат", его покажет Сухумский драматический театр. Это произведение не так часто ставят на театральных подмостках, мне очень интересно посмотреть, как это будет реализовано", - заметила директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

Впервые в этом году в Ясную Поляну приехал Национальный театр Китая. Уже сегодня вечером он представит фрагмент пьесы "Плоды просвещения" в формате чтения по ролям - как бы демонстрация репетиции. Примечательно, что именно эта пьеса впервые была поставлена в толстовской усадьбе 130 лет назад.

Также стоит отметить еще несколько любопытных новинок этого года. Это обширная детская программа, по объему и разнообразию не уступающая "взрослой" и состоящая из интерактивных спектаклей и специальных событий. И арт-проект "Ясная Октава" - своего рода творческая лаборатория, участники которой будут записывать звуки Ясной Поляны и тульской природы. К тому же, одним из центральных событий фестиваля станет музыкальная постановка, основанная на воспоминаниях яснополянских крестьян и реконструирующая их говор, песни и звуки деревни начала XX века. Плюс - архивные записи голоса Толстого, фрагменты его произведений в исполнении известных артистов и записи местного фольклора. В результате появится коллективный арт-проект, который выйдет ко дню рождения Льва Толстого, 9 сентября, на стриминговых площадках AppleMusic и Яндекс.Музыка.

- Изначально театральный фестиваль в Ясной Поляне назывался "Толстой Weekend", но со временем мы поняли, что нам не хочется ограничивать его только выходными днями. В этом году у фестиваля есть открытые репетиции и образовательная онлайн-программа. Из года в год на фестиваль приезжает все больше людей - в этот раз ждем десять тысяч зрителей. Мы благодарны нашим зрителям за поддержку и интерес к творчеству Толстого. В этом году фестиваль проходит накануне Дня семьи, любви и верности, поэтому для семейной аудитории подготовлена особая программа - три детских спектакля, созданных специально для фестиваля, - рассказала Екатерина Толстая.

Международный фестиваль "Толстой" проходит в Ясной Поляне в четвертый раз. Он организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Тульской области и Госкорпорации "Ростех". Фестиваль проводится в рамках нацпроекта "Культура".