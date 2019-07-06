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06.07.2019 21:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кириенко: Возможностей для самореализации молодежи в России больше

Текст: Александра Белуза (Солнечногорск)
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в субботу, 6 июля, приехал на Всероссийский образовательный форум "Территория смыслов", где открылась первая смена, и пообщался с молодежью. Он предложил ребятам самим придумать смыслы новых проектов, а также сообщил, что грантовая поддержка проектов молодежи в России выросла в 10 раз до 2,65 млрд рублей в этом году.

В этом году форум переехал из Владимирской области, где он проходил четыре года, на берег озера Сенеж в Подмосковье. Ребята теперь живут не в палатках, как раньше, а в типовых домиках, есть даже велотренажеры и другой спортинвентарь. "Переехал" форум и содержательно - на платформу "Россия - страна возможностей", расположившись на территории Мастерской управления "Сенеж". Именно на этой площадке проходят обучение губернаторы и министры. Сергей Кириенко рассказал, как главы регионов на практических занятиях укладывали асфальт на набережной озера Сенеж.

- Десять дней назад здесь проходила подготовка к госсовету, собиралось больше половины губернаторов регионов. Программа их обучения касалась современного дорожного строительства, поскольку этой теме был посвящен госсовет. А на практических занятиях мы вместе с губернаторами асфальтировали вам здесь набережную, - рассказал Кириенко.

Фото: МБОУ. Лицей №2 им. Б. А. Слободскова
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В Кремле рассчитывают создать здесь большое образовательное пространство. Территория мастерской управления "Сенеж" будет увеличена на несколько десятков гектаров, появится академия для круглогодичного обучения на 600-800 мест.

По словам Кириенко, это будет один из ключевых образовательных центров. "Это правильная вещь: круглый год - центр обучения для всех руководителей в стране, а летом разворачивается молодежный форум", - сказал он и пригласил ребят стать соавторами "того, как это должно быть организовано, от пространства и до самих программ обучения".

Причем это касается не только "Территории смыслов", но и других крупных лагерей - "Тавриды" в Крыму и "Машука" в Пятигорске. Их тоже ждут перемены, и от активной молодежи ждут идей. "У вас есть реальная возможность стать соавторами всех этих трех проектов", - сказал Кириенко, обращаясь к тысяче участников первой смены "Территории смыслов".

Он предложил им подключиться и к разработке новых проектов для платформы "Россия - страна возможностей". Сейчас у нее работает 19 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс для IT-специалистов "Цифровой прорыв", социальный проект "Мечтай со мной" для людей, которые помогают исполнять заветные желания тяжелобольным детям и пожилым людям. В Кремле хотели бы сделать эту линейку еще шире.

- Государство не может за человека реализовать его таланты. Но государство может создать для этого условия и возможности. И чтобы они не зависели от того, кто у человека родители или сколько денег в его семье. А чтобы зависели только от таланта, трудолюбия, преданности выбранному призванию и пути в жизни. Этому посвящены все проекты и конкурсы платформы "Россия - страна возможностей". И есть задача подумать о том, какие еще должны появиться проекты и конкурсы, позволяющие людям самореализоваться, - заявил Кириенко.

Речь идет в том числе о грантовой поддержке проектов молодежи. Кириенко сообщил, что ее объем вырос в 10 раз: с 250 млн рублей, которые распределялись по линии Росмолодежи, до 2 млрд 650 млн рублей в этом году. Грант под свой проект можно получить и на "Территории смыслов" - как личный, так и командный. Если команда придумает интересный проект и защитит его на форуме, то получит 3 млн рублей на реализацию.
"Можно, конечно, учиться на теоретических задачах, но лучше учиться на задачах практических", - нацелил молодежь Сергей Кириенко, после чего ответил на вопросы ребят.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Так, девушка из Тулы посетовала, что не хватает социальных лифтов для молодых педагогов. Она добавила, что не знает, как устроиться на хорошую работу в Москве. Сергей Кириенко не согласился с тем, что единственный вариант социального лифта - это переезд из Тулы в Москву.

"Я считаю, что хорошо организованная система социальных лифтов работает тогда, когда реализовать себя можно и в Туле, и в Москве, и во Владивостоке, и в Калининграде, где угодно, в любом регионе нашей страны", - сказал представитель Кремля. И такой социальный лифт для молодых педагогов скоро появится. Как сообщил Кириенко, на платформе "Россия - страна возможностей" идет проектирование отдельного конкурса для поддержки молодых педагогов, стартовать он может уже осенью.

Другая участница форума, Ангелина из Владимирской области, привела данные социологов о том, что многие молодые люди хотят уехать из страны. Кириенко заметил, что в данном случае не сильно доверяет цифрам, но сама идея о том, что для самореализации надо куда-то уехать, по его мнению, в корне ошибочна.

"Я лично знаю многих людей, - рассказал он, - которые в начале 90-х в погоне за счастьем или, как им казалось, за большими возможностями, уехали из России. Реализовались единицы". Связано это, по его мнению, с культурным кодом. "Язык, культура, понимание людей - все это не пустой звук. Поэтому я абсолютно убежден, что для человека, который говорит на русском языке, вырос на постсоветском пространстве, объединенном культурой, ни в одной стране мира никогда не будет сопоставимых условий для развития и роста, как это будет в России", - заявил Кириенко.

Он добавил, что знает многих людей, в том числе молодых ученых, которые пожив какое-то время на Западе, возвращались в Россию, понимая, что возможности для творчества и самореализации просто не сопоставимы.

Участник Евгений из Ростовской области поинтересовался у кремлевского чиновника, как сейчас молодым людям попасть в большую политику. И в этой сфере возможностей для реализации молодежи сейчас гораздо больше, чем было в начале 90-х годов, заметил Кириенко. Он перечислил стартовые площадки - это и образовательные форумы, и "Молодежка ОНФ", и школа молодого политика "Единой России".

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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"В ряде регионов половина избравшихся муниципальных депутатов - это ребята до 30 лет", - заметил Кириенко. "Запрос на то, чтобы в органы власти, в депутаты приходили более молодые люди, в обществе очень большой, - сказал он. - Поэтому возможности у вас точно есть. А наша задача - создать условия, чтобы вы могли получить недостающие знания и попробовать себя".

Конкурс управленцев "Лидеры России" - тоже реальный путь попасть в политическую элиту, заметил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. "Из числа победителей этого конкурса, - сказал он, - несколько десятков человек участвуют в программе подготовки высшего кадрового резерва страны, учатся вместе с губернаторами, вместе с министрами. И реально получают предложения и назначения на достаточно серьезные посты. Это механизм, который работает".

Форум "Территория смыслов" продлится до 20 августа. Молодежь до 30 лет ждут мастер-классы, лекции и дискуссии, а также работа в командах над проектами. Форум примет шесть смен - каждая по тысяче человек. А спикерами традиционно выступят политики, отраслевые эксперты и управленцы.

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