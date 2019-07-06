Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в субботу, 6 июля, приехал на Всероссийский образовательный форум "Территория смыслов", где открылась первая смена, и пообщался с молодежью. Он предложил ребятам самим придумать смыслы новых проектов, а также сообщил, что грантовая поддержка проектов молодежи в России выросла в 10 раз до 2,65 млрд рублей в этом году.

В этом году форум переехал из Владимирской области, где он проходил четыре года, на берег озера Сенеж в Подмосковье. Ребята теперь живут не в палатках, как раньше, а в типовых домиках, есть даже велотренажеры и другой спортинвентарь. "Переехал" форум и содержательно - на платформу "Россия - страна возможностей", расположившись на территории Мастерской управления "Сенеж". Именно на этой площадке проходят обучение губернаторы и министры. Сергей Кириенко рассказал, как главы регионов на практических занятиях укладывали асфальт на набережной озера Сенеж.

- Десять дней назад здесь проходила подготовка к госсовету, собиралось больше половины губернаторов регионов. Программа их обучения касалась современного дорожного строительства, поскольку этой теме был посвящен госсовет. А на практических занятиях мы вместе с губернаторами асфальтировали вам здесь набережную, - рассказал Кириенко.

В Кремле рассчитывают создать здесь большое образовательное пространство. Территория мастерской управления "Сенеж" будет увеличена на несколько десятков гектаров, появится академия для круглогодичного обучения на 600-800 мест.

По словам Кириенко, это будет один из ключевых образовательных центров. "Это правильная вещь: круглый год - центр обучения для всех руководителей в стране, а летом разворачивается молодежный форум", - сказал он и пригласил ребят стать соавторами "того, как это должно быть организовано, от пространства и до самих программ обучения".

Причем это касается не только "Территории смыслов", но и других крупных лагерей - "Тавриды" в Крыму и "Машука" в Пятигорске. Их тоже ждут перемены, и от активной молодежи ждут идей. "У вас есть реальная возможность стать соавторами всех этих трех проектов", - сказал Кириенко, обращаясь к тысяче участников первой смены "Территории смыслов".

Он предложил им подключиться и к разработке новых проектов для платформы "Россия - страна возможностей". Сейчас у нее работает 19 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс для IT-специалистов "Цифровой прорыв", социальный проект "Мечтай со мной" для людей, которые помогают исполнять заветные желания тяжелобольным детям и пожилым людям. В Кремле хотели бы сделать эту линейку еще шире.

- Государство не может за человека реализовать его таланты. Но государство может создать для этого условия и возможности. И чтобы они не зависели от того, кто у человека родители или сколько денег в его семье. А чтобы зависели только от таланта, трудолюбия, преданности выбранному призванию и пути в жизни. Этому посвящены все проекты и конкурсы платформы "Россия - страна возможностей". И есть задача подумать о том, какие еще должны появиться проекты и конкурсы, позволяющие людям самореализоваться, - заявил Кириенко.

Речь идет в том числе о грантовой поддержке проектов молодежи. Кириенко сообщил, что ее объем вырос в 10 раз: с 250 млн рублей, которые распределялись по линии Росмолодежи, до 2 млрд 650 млн рублей в этом году. Грант под свой проект можно получить и на "Территории смыслов" - как личный, так и командный. Если команда придумает интересный проект и защитит его на форуме, то получит 3 млн рублей на реализацию.

"Можно, конечно, учиться на теоретических задачах, но лучше учиться на задачах практических", - нацелил молодежь Сергей Кириенко, после чего ответил на вопросы ребят.

Так, девушка из Тулы посетовала, что не хватает социальных лифтов для молодых педагогов. Она добавила, что не знает, как устроиться на хорошую работу в Москве. Сергей Кириенко не согласился с тем, что единственный вариант социального лифта - это переезд из Тулы в Москву.

"Я считаю, что хорошо организованная система социальных лифтов работает тогда, когда реализовать себя можно и в Туле, и в Москве, и во Владивостоке, и в Калининграде, где угодно, в любом регионе нашей страны", - сказал представитель Кремля. И такой социальный лифт для молодых педагогов скоро появится. Как сообщил Кириенко, на платформе "Россия - страна возможностей" идет проектирование отдельного конкурса для поддержки молодых педагогов, стартовать он может уже осенью.

Другая участница форума, Ангелина из Владимирской области, привела данные социологов о том, что многие молодые люди хотят уехать из страны. Кириенко заметил, что в данном случае не сильно доверяет цифрам, но сама идея о том, что для самореализации надо куда-то уехать, по его мнению, в корне ошибочна.

"Я лично знаю многих людей, - рассказал он, - которые в начале 90-х в погоне за счастьем или, как им казалось, за большими возможностями, уехали из России. Реализовались единицы". Связано это, по его мнению, с культурным кодом. "Язык, культура, понимание людей - все это не пустой звук. Поэтому я абсолютно убежден, что для человека, который говорит на русском языке, вырос на постсоветском пространстве, объединенном культурой, ни в одной стране мира никогда не будет сопоставимых условий для развития и роста, как это будет в России", - заявил Кириенко.

Он добавил, что знает многих людей, в том числе молодых ученых, которые пожив какое-то время на Западе, возвращались в Россию, понимая, что возможности для творчества и самореализации просто не сопоставимы.

Участник Евгений из Ростовской области поинтересовался у кремлевского чиновника, как сейчас молодым людям попасть в большую политику. И в этой сфере возможностей для реализации молодежи сейчас гораздо больше, чем было в начале 90-х годов, заметил Кириенко. Он перечислил стартовые площадки - это и образовательные форумы, и "Молодежка ОНФ", и школа молодого политика "Единой России".

"В ряде регионов половина избравшихся муниципальных депутатов - это ребята до 30 лет", - заметил Кириенко. "Запрос на то, чтобы в органы власти, в депутаты приходили более молодые люди, в обществе очень большой, - сказал он. - Поэтому возможности у вас точно есть. А наша задача - создать условия, чтобы вы могли получить недостающие знания и попробовать себя".

Конкурс управленцев "Лидеры России" - тоже реальный путь попасть в политическую элиту, заметил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. "Из числа победителей этого конкурса, - сказал он, - несколько десятков человек участвуют в программе подготовки высшего кадрового резерва страны, учатся вместе с губернаторами, вместе с министрами. И реально получают предложения и назначения на достаточно серьезные посты. Это механизм, который работает".

Форум "Территория смыслов" продлится до 20 августа. Молодежь до 30 лет ждут мастер-классы, лекции и дискуссии, а также работа в командах над проектами. Форум примет шесть смен - каждая по тысяче человек. А спикерами традиционно выступят политики, отраслевые эксперты и управленцы.