В Москве самозванец "штрафовал" водителей за неправильную парковку

В Сети появилось видео с парковочным инспектором-самозванцем, "штрафовавшим" москвичей за неправильную парковку.

На кадрах, которые у себя в Facebook опубликовал начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Есин, запечатлен последний "рейд" мнимого контролера. Его разоблачил реальный инспектор, обративший внимание на странную форму и липовое удостоверение "коллеги". Прибывшая полиция задержала самозванца.

Как уже писала "РГ", мужчина фотографировал нарушения парковки на планшет и брал с водителей деньги, чтобы не выписывать штрафы. В реальности злоумышленник не сотрудничал с ЦОДД - в этой организации вообще нет пеших инспекторов.