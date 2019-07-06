У берегов Камчатки за утро произошло четыре землетрясения

Утром 6 июля у берегов Камчатки в акватории Тихого окена произошло четыре землетрясения, сообщает пресс-служба краевого Главка МЧС, ссылаясь на данные службы срочных донесений города Обнинск.

Все четыре землетрясения произошли северо-западнее села Никольского Алеутского муниципального района на глубине 10 километров, но с эпицентрами в разных точках.

Так, первое, магнитудой 4,5, произошло в 173 километрах от Никольского. Второе, магнитудой 4,3, на расстоянии 115 километров. Эпицентр третьего находился в 168 километрах, четвертого - в 158. Их магнитуда составила 4,4 и 4,9 соответственно.

Ни одно из сейсмособытий жители Камчатки не ощутили, не поступали от них и звонки в диспетчерские службы. Угрозы цунами нет, подчеркивают спасатели.