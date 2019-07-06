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06.07.2019 11:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Развитие судостроения в Приморье включат в повестку ВЭФ

Текст: Анна Бондаренко

В субботу заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Приморья Олег Кожемяко во время посещения судостроительного комплекса "Звезда" в Большом Камне провели переговоры, итогом которых стало предложение рассмотреть вопрос о развитии судоремонта и судостроения во время Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Накануне эти же вопросы Олег Кожемяко обсуждал с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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"Сейчас формируется новая политика в судостроении и судоремонте. И мы заинтересованы в том, чтобы наши 12 судоремонтных заводов получили полную загрузку - сегодня они работают на 30 процентов. Для этого я обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, он поддержал предложенные нами меры, которые позволят реализовать существующий в отрасли потенциал", - приводит его слова пресс-служба.

Среди мер, предложенных губернатором, - строительство среднетоннажных судов под инвестиционные квоты на месте, по принципу "где ловишь, там и строишь", введение для компаний, занимающихся судоремонтом, налоговых льгот, модернизация судов без НДС и другие.

Юрий Борисов согласился с важностью поднятых вопросов и предложил включить их в повестку пятого Восточного экономического форума, в ходе которого будут обсуждаться дополнительные меры развития Дальнего Востока.

Справка "РГ"

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на острове Русском 4-6 сентября. Основной темой ВЭФ-2019 станет Национальная программа развития Дальнего Востока.

Экономика Отрасли Промышленность Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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