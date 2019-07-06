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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские ученые исследуют биоресурсы морей Арктики

Текст: Анна Бондаренко

Сегодня из Владивостока уходит научно-исследовательское судно Росрыболовства "Профессор Леванидов". Оно совершит трансарктический переход, побывав во всех арктических морях России, выполнив при этом комплексные рыбохозяйственные исследования, сообщает пресс-служба Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
В 2018-м российские рыбаки выловили на Севере 1,2 млн тонн биоресурсов

В рейс вместе выйдут ученые из ВНИРО и его филиалов - ТИНРО, ПИНРО, КамчатНИРО. Их исследования помогут понять рыбохозяйственный потенциал и состояния экосистем Арктики - наименее изученных акватории России.

По словам заместителя директора ВНИРО - руководителя Тихоокеанского филиала Алексея Байталюка, будут отобраны сотни проб для анализа на борту и в лабораторных условиях.

"Также будем вести наблюдения за морскими млекопитающими. Такого масштаба исследований еще никогда не проводилось в России", - подчеркнул он.

Ученым, среди прочего, предстоит исследовать запасы минтая в Охотском море - промысловые скопления этой рыбы впервые были отмечены там в 2015 и 2018 годах; определить объемы сайки в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых, а также запасы крабов и крабоидов Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Кроме этого, будут проедены некоторые глубоководные исследования.

На основании полученных научных данных будет формироваться позиция России в области управления водными биоресурсами Арктики.

Общество Наука Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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