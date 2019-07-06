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06.07.2019 16:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области сократилось число пропавших без вести при паводке

Спасатели сообщили последние данные о количестве погибших и пропавших без вести при паводке в Иркутской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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"Погибшими числятся 22 человека, 11 пропали без вести", - сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС. Таким образом, количество пропавших без вести сократилось - ранее в этом списке было 13 человек.

Паводки в регионе начались в конце июня. В зоне подтопления оказались 103 населенных пункта, в которых живут 33 тысячи человек.

Сегодня вице-премьер Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии заявил, что людей из временных пунктов размещения расселят в течение одного-двух дней.

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