Людей, эвакуированных из зоны подтопления в Иркутской области, переведут из пунктов временного размещения в более комфортное жилье уже в понедельник-вторник. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе своего визита в пострадавший регион, сообщает РИА Новости.

- Очень жестко сейчас поставили вопрос об освобождении, конечно, плавном, подготовленном освобождении социальных объектов - пунктов временного размещения. Школы требуют восстановления к 1 сентября, - пояснил Виталий Мутко.

По его словам, график и конкретные пункты расселения людей будет представлен на заседании комиссии по ликвидации последствий паводка сегодня. Соответствующие поручения уже даны региональным властям.

Согласно информации правительства Иркутской области, в ряде пунктов расселение людей уже началось. Так, в Тулуне 35 человек направлены в санаторий "Братское взморье" отправили 35 человек. К концу сегодняшнего дня в пунктах временного размещения должен остаться 51 человек. Вскоре их всех предполагается перевести на базу ДЮСШ. Сейчас в Тулуне работают четыре пункта временного размещения, в них проживают 177 человек.

Напомним, от паводка пострадали населенные пункты в шести районах Иркутской области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Под водой оказались 103 населенных пункта, 10 тысяч жилых домов, в которых проживает 32 тысячи человек.