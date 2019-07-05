Новости

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке 14:13
Виталий Мутко оценил масштаб бедствия в Иркутской области 14:05
Лукашенко выразил соболезнования в связи с наводнением в Иркутской области 14:00
Жирков и Кержаков продлили контракты с "Зенитом" 13:56
Путин обсудил свои международные контакты на Совбезе РФ 13:53
Видео: "Рик и Морти" угощают Морти-котлеткой и Риком-сосиской 13:50
На Урале девочка погибла от удара током в ванной 13:49
В Петербурге умерла известный театровед Галина Титова 13:49
Восемь сел на Алтае может затопить из-за аварийной плотины XVIII века 13:48
В Лондоне продадут первое издание "Евгения Онегина" 13:45
Казахстанский бизнес заинтересован наращивать экспорт в Беларусь 13:42
Евгений Макеев стал игроком "Арарата" 13:42
Вышел трейлер ремейка культового хоррора "Лестница Иакова" 13:36
В Музее Пушкина на Пречистенке откроется кафе с блюдами эпохи поэта 13:35
Петербуржцев, перенесших инсульт, обеспечат лекарствами бесплатно 13:31
Вышел трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" 13:30
Путин и Пашинян обсудили подготовку к саммиту ЕАЭС 13:25
В Петербурге назвали размер выплат к 75-летию Победы 13:25
Фрегат "Адмирал Горшков" побывает на островах Зеленого Мыса 13:25
В Москве сократят штатную численность сотрудников ГУ МВД 13:23
Путин обсудил с папой римским сохранность христианских святынь 13:19
В Прикамье осудили банду мошенников за вывод 1 млрд рублей в Китай 13:18
Бари Алибасов: Люди перестают доверять близким 13:17
Красноярский школьник на тренировке прострелил сверстнику ухо 13:15
Минздрав: Состояние избитой девочки из Ингушетии стабильно тяжелое 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
05.07.2019 14:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Виталий Мутко оценил масштаб бедствия в Иркутской области

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)

Вице-премьер Виталий Мутко оценил нанесенный паводком ущерб в пострадавших от стихии районах Приангарья. Накануне вечером зампред правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития прибыл в Иркутск, а сегодня отправился в затопленные территории.

Фото: ФКУ "УПРДОР "ПРБАЙКАЛЬЕ"
Какие выводы сделает Приангарье из паводка

- Более 3,5 тысячи домов полностью разрушены, уничтожены или повреждены до такой степени, что невозможно их восстановить. Это ориентировочный расчет. Есть еще дома, которые предстоит обследовать, - цитирует Виталия Мутко РИА Новости.

Вице-премьер также предложил восстанавливать жилье за пределами зон затопления.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что Виталий Мутко проведет в Тулуне заседание правительственной комиссии, на котором будут обсуждаться первоочередные меры по нормализации ситуации пострадавших территориях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру возглавить комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Также 3 июля президент подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Тем временем капитальный ремонт многоэтажных домов в Тулуне и Нижнеудинске, попавших в зону затопления, начнется в ближайшее время. Как сообщают в областном правительстве, специалисты регионального фонда капитального ремонта завершают обследование таких зданий. Чтоб ускорить их восстановление, подрядчика область выберет единственного поставщика, что предусмотрено законодательством. Это позволит избежать длительных конкурсных процедур и обязательного внесения дома в краткосрочный план и региональную программу на соответствующий год.

Власть Работа власти Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь Правительство Вице-премьеры СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
ФСБ: Россиянин Александр Воробьев задержан за госизмену
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
Украина захотела осваивать Арктику