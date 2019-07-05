Виталий Мутко оценил масштаб бедствия в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко оценил нанесенный паводком ущерб в пострадавших от стихии районах Приангарья. Накануне вечером зампред правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития прибыл в Иркутск, а сегодня отправился в затопленные территории.

- Более 3,5 тысячи домов полностью разрушены, уничтожены или повреждены до такой степени, что невозможно их восстановить. Это ориентировочный расчет. Есть еще дома, которые предстоит обследовать, - цитирует Виталия Мутко РИА Новости.

Вице-премьер также предложил восстанавливать жилье за пределами зон затопления.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что Виталий Мутко проведет в Тулуне заседание правительственной комиссии, на котором будут обсуждаться первоочередные меры по нормализации ситуации пострадавших территориях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру возглавить комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Также 3 июля президент подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Тем временем капитальный ремонт многоэтажных домов в Тулуне и Нижнеудинске, попавших в зону затопления, начнется в ближайшее время. Как сообщают в областном правительстве, специалисты регионального фонда капитального ремонта завершают обследование таких зданий. Чтоб ускорить их восстановление, подрядчика область выберет единственного поставщика, что предусмотрено законодательством. Это позволит избежать длительных конкурсных процедур и обязательного внесения дома в краткосрочный план и региональную программу на соответствующий год.