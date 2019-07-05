После паводка в Иркутской области госпитализировали около 340 человек

В Иркутской области в результате наводнения в больницы попали около 340 человек, в том числе 59 детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Накануне в ГУ МВД сообщили о том, что 23 человека, считавшихся пропавшими, были найдены живыми. По данным регионального МЧС, еще 13 на данный момент остаются пропавшими без вести, 21 человек погиб.

Напомним, в Иркутской области в результате небывалых паводков на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов оказались затоплены 10150 жилых домов, в которых проживают 32951 человек.

Ранее сообщалось, что глава региона Сергей Левченко подписал указ о компенсации за гибель огородов и домашнего скота и птицы на дачных и садоводческих участках, в личных подсобных хозяйствах и на приусадебных участках.