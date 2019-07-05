В Приангарье ввели новый вид компенсации для пострадавших от паводка

В Иркутской области граждане, пострадавшие от паводка, смогут получить дополнительные выплаты, помимо компенсаций, предусмотренных федеральным законодательством (на первоочередные нужды и за поврежденное или утраченное имущество).

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Сергей Левченко подписал указ о компенсации за гибель огородов и домашнего скота и птицы на дачных и садоводческих участках, в личных подсобных хозяйствах и на приусадебных участках.

Так за гибель насаждений полагается 4500 рублей на одну сотку, но не более 45 тысяч рублей. За утрату домашних животных: 50 000 рублей за одну корову и 25 000 рублей за голову молодняка крупного рогатого скота, но не более 50000 рублей; за свиней, овец, коз - 5000 рублей за голову, но не более 25 000 рублей; 200 рублей за кроликов и птиц, но не более 2000 рублей.

Средства на эти цели выделят из областного бюджета. Порядок выплат власти определят до 1 августа.

Тем временем минсельхоз региона собирает документы от сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств на компенсацию ущерба из федерального бюджета.

Как ранее писала "РГ", всего в результате паводка пострадали 313 человек, среди которых 57 детей. За помощью к медикам обратились более двух тысяч жителей региона. Число погибших при наводнении достигло 21 человека.