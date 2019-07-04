Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до 21

Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 21 человека. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя чрезвычайной комиссии, работающей в Тулуне. Ранее МЧС говорило о 20 жертвах паводка.

Между тем, полицейские Иркутской области установили местонахождение 23 человек, числившихся без вести пропавшими во время паводка, который охватил шесть районов Иркутской области. Всех нашли живыми. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. В частности, несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, во время паводка сошли на берег и не смогли связаться с родными, кто-то успел покинуть затопленные дома и ожидал помощи у реки.

Полиция продолжает в круглосуточном режиме работать на территории чрезвычайной ситуации в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском и Зиминском районах. Сотрудники МВД призывают жителей, оказавшихся на территории подтопления и найти возможность связаться с родственниками и уведомить их о своем местонахождении.

В ГУ МВД по Иркутской области также сообщили, что замена документов гражданам, пострадавшим в наводнении, ведется в круглосуточном режиме. Восстановление утраченных в стихии водительских удостоверений, ПТС и других документов будет проводиться без государственной пошлины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС, по состоянию на 14.00 по местному времени (9.00 по Мск) без вести пропавшими числятся 14 человек.

Как ранее писала "РГ", всего в результате паводка пострадали 313 человек, среди которых 57 детей. Всего к медикам за помощью обратились более двух тысяч жителей региона.