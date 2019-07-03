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03.07.2019 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек

Текст: Дмитрий Мальков

Спасатели нашли тела еще двоих погибших во время паводка в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.
Паводок в Иркутской области вызван редким сочетанием природных факторов

Таким образом, число погибших от наводнения достигло 20 человек. Личности обнаруженных людей не уточняются. Ранее в ГУ МЧС по региону информировали, что большая часть погибших среди жителей Тулуна.

Между тем, поисковые работы в затопленных населенных пунктах Иркутской области продолжаются до сих пор. Ранее спасатели сообщили, что живыми удалось найти пять человек, числившихся пропавшими без вести. Продолжаются поиски еще восемь человек.

Как ранее сообщала "РГ", в результате паводка в медучреждения были госпитализированы 201 человек, среди которых 41 ребенок. В основном медики диагностируют у пострадавших переохлаждение. Всего за помощью к врачам обратились 1303 человека.

По последним данным ГУ МЧС по региону в зоне подтопления находится более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 32,9 тысячи человек.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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