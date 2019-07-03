Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек

Спасатели нашли тела еще двоих погибших во время паводка в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.

Таким образом, число погибших от наводнения достигло 20 человек. Личности обнаруженных людей не уточняются. Ранее в ГУ МЧС по региону информировали, что большая часть погибших среди жителей Тулуна.

Между тем, поисковые работы в затопленных населенных пунктах Иркутской области продолжаются до сих пор. Ранее спасатели сообщили, что живыми удалось найти пять человек, числившихся пропавшими без вести. Продолжаются поиски еще восемь человек.

Как ранее сообщала "РГ", в результате паводка в медучреждения были госпитализированы 201 человек, среди которых 41 ребенок. В основном медики диагностируют у пострадавших переохлаждение. Всего за помощью к врачам обратились 1303 человека.

По последним данным ГУ МЧС по региону в зоне подтопления находится более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 32,9 тысячи человек.