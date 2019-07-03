Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми

Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

До сих пор остается неизвестной судьба еще восьми человек проживавших в пострадавших от паводка населенных пунктах. Их поиски продолжаются.

По последним данным спасателей, жертвами стихии стали 18 человек. В основном это жители Тулуна - всего 13 погибших. Еще четверо погибло в Нижнеудинском и один в Тайшетском районах.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинского освидетельствования тел, причиной смерти стало утопление, лишь один человек погиб от переохлаждения.

Власти области информируют о том, что в больницах региона находится около 200 человек с диагнозом переохлаждение.

Напомним, с 25 июня из-за разлива рек вследствие обильных осадков под водой оказались 98 населенных пунктов в шести районах Иркутской области.

В ГУ МЧС по региону информируют, что зоне подтопления находится более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 32,9 тысячи человек, в том числе 7852 ребенка. Их пострадавших районов эвакуировано 2563 человек.