Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил губернатор региона Сергея Левченко.

На странице размещена видеозапись с комментарием начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова.

- Проводимые поисково-спасательные работы дали негативный результат - обнаружены еще четыре погибших, - сообщил глава экстренного ведомства. - В итоге мы имеем 18 погибших в результате паводка. Поступило три заявления от граждан о пропаже родственников. Итого мы имеем 17 человек, которые без вести пропали.

Ранее МЧС сообщал о 14 жертвах стихии.

Валентин Нелюбов также уточняет, что поисково-спасательные работы продолжаются, продолжается патрулирование затопленной территории и той, что освобождается от воды. Выставлены дополнительные посты сотрудников полиции и Росгвардии для предотвращения мародерства.

Как ранее сообщала "РГ", из-за наводнения госпитализированы 201 человек, среди которых 41 ребенок. Основной диагноз - переохлаждение. Всего за медицинской помощью к врачам обратились 1303 человека.