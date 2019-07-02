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02.07.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Текст: Екатерина Дементьева

Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил губернатор региона Сергея Левченко.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
В Иркутской области подсчитали урон, нанесенный стихией

На странице размещена видеозапись с комментарием начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова.

- Проводимые поисково-спасательные работы дали негативный результат - обнаружены еще четыре погибших, - сообщил глава экстренного ведомства. - В итоге мы имеем 18 погибших в результате паводка. Поступило три заявления от граждан о пропаже родственников.  Итого мы имеем 17 человек, которые без вести пропали.

Ранее МЧС сообщал о 14 жертвах стихии.

Валентин Нелюбов также уточняет, что поисково-спасательные работы продолжаются, продолжается патрулирование затопленной территории и той, что освобождается от воды. Выставлены дополнительные посты сотрудников полиции и Росгвардии для предотвращения мародерства.

Как ранее сообщала "РГ", из-за наводнения госпитализированы 201 человек, среди которых 41 ребенок. Основной диагноз - переохлаждение. Всего за медицинской помощью к врачам обратились 1303 человека.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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