Из-за наводнения в Иркутской области госпитализирован 201 человек

201 человек, в том числе 41 ребенок, госпитализирован в результате паводка в Иркутской области, основной диагноз попавших в больницы людей - переохлаждение. Об этом сообщает МЧС региона со ссылкой на информацию Иркутского областного центра медицины катастроф.

- На сегодняшний день остаются подтопленными 42 населенных пункта в трех районах - Тулунском, Чунском и Тайшетском. Подтоплены 4130 жилых дома, в которых проживают 9325 человек, в том числе 2208 детей, 8 социально-значимых объектов, 4143 приусадебных участка и 11 участков автомобильных дорог. С затопленных территорий были эвакуированы 2563 человека, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.