Такого наводнения в Иркутской области не было 180 лет. От стихии пострадали пять районов. Более 4000 домов оказались подтопленными, еще пару сотен - унесло течением, под водой - почти 5000 приусадебных участков. Повреждены 13 мостов. Почти 15 тысяч человек вынуждены были спасаться на крышах, на лодках, переезжать в пункты временного размещения, к родным и друзьям. Стихия унесла жизни пятерых, двое - дедушка и мальчик - считаются пропавшими без вести.

Сколько дорог размыто, сколько электросетей повреждено, в каком состоянии водопроводы, водозаборы, теплотрассы, предстоит выяснять, когда вода спадет. Однако уже понятно, что последствия катастрофические. Как поясняют специалисты, виной всему - обильные дожди, прошедшие в горах Восточного Саяна. Они ускорили таяние снегов на вершинах, и вся эта масса воды двинулась по руслам рек в долину. Задержать влагу хотя бы отчасти могла бы тайга, но леса прорежены рубками.

Первыми волну встретили жители Тофаларии - вода смыла огороды, утопила скот, жителей из поселка Алыгджер вывозили вертолетами. Дальше паводок покатился в сторону Нижнеудинска - в райцентре подтопило около тысячи домов, центральные улицы превратились в каналы, несколько поселков оказались отрезанными от "большой земли". В городе отключили водопровод и свет. Пациентов реанимации местной больницы эвакуировали санавиацией. В Тайшетском районе было подтоплено 13 поселков, пострадали около 2,5 тысячи людей.

Сильнее всего паводок ударил по Тулуну - река Ия поднялась до отметки 14 метров, вдвое превысив критический уровень, и хлынула поверх дамбы. Вниз по течению поплыли дома и бани. Сначала единичные - ударяясь о мост на федеральной трассе "Сибирь", они со страшным грохотом ломались, и бревна затягивало под пролет. В какой-то момент вода поднялась почти вровень с мостом, и дома стали просто застревать. В городе затопило 43 улицы. Ситуация усугубилась тем, что мало кто из жителей верил в возможность такого сильного наводнения, а сезонные паводки здесь явление привычное. Потому спасаться пришлось экстренно. "Вода проломила ворота и хлынула во двор. Течением принесло соседскую собаку. Схватили ее, схватили свою псину - и на чердак. Через несколько часов спасатели на лодке приплыли, мы через слуховое окно в лодку перелезли. Но собак взять не разрешили", - делились люди переживаниями.

Кто-то успел вывезти самое ценное, кто-то - спасти домашнюю живность, поросят, коров, баранов, а кто-то - лишь увезти семью в безопасное место. "Детей и жену отвез к родственникам в деревню. Вернулся... И с берега помахал рукой дому. Все уплыло", - житель Тулуна пытается держать себя в руках, но видно, что он в шоковом состоянии. И таких, как он - растерянных, подавленных, не знающих, что делать, - сейчас сотни. В зоне затопления работают психологи. Но до них еще надо дойти.

Когда сойдет вода - не очень понятно. Мало того, что паводок спадает очень медленно, так еще все, что перелилось за дамбу, останется в городе надолго. "У нас два шлюза в дамбе диаметром по метру каждый. Надо будет нырять, открывать, но вода через них будет долго уходить", - пояснил мэр Тулуна Юрий Карих. По его словам, река помимо домов унесла целый детсад. Затопила две школы, больницу, хлебозавод, трансформаторные подстанции, водозабор. Однако разрушения - не единственная беда. На затопленной территории были кладбища, скотомогильники и очистные сооружения. Их содержимое теперь разнесло по округе. Утонули сотни голов скота. А в ближайшие дни ожидается жара. Велика опасность инфекций. Детей из затопленных территорий планируют вывезти на ближайшие два месяца. Тем же, кто остается, предстоит вакцинация от дизентерии и от гепатита А. Минздрав отправляет лекарства и средства для дезинфекции.

Другой проблемой стали спекулянты, желающие нажиться на беде и взвинтить цены на продукты и воду. Причем не только в пострадавших поселках и городах, но и на дальних подступах. Наводнение прервало движение по федеральной трассе Р255 "Сибирь". На обочинах в обоих направлениях скопились длинные вереницы фур, и водители стали жаловаться, что придорожные кафе и заправки взвинтили цены на провизию - булку хлеба предлагали по 100 рублей!

Впрочем, бедствие показало и лучшую сторону людей - с первых дней паводка в затопленные районы пошли потоки гуманитарной помощи со всей области. Отправляют вагонами и фурами. Люди грузят в свои машины воду, продукты, теплые вещи, бензин и масло для моторных лодок и отправляются на помощь. Эвакуация, подвоз продуктов в отрезанные от "большой земли" деревни - волонтеры на лодках и машинах высокой проходимости помогают где только могут. Люди предлагают разместить у себя дома тех, кто остался без крова.

Однако самая большая работа впереди. Вода уйдет - беда останется.